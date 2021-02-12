Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Вармахли, где погибли две сестры

Следственные органы СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух сестер после тушения пожара в частном доме деревни Вармахли (Тобольский район).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, в ночь трагедии сестры и их брат находились дома одни, в то время как их мать была на работе. Пожар заметили соседи, которые успели вывести только 14-летнего парня, поскольку он спал ближе к выходу. Комната же сестер, в которой находились 21-летняя девушка и 4-летняя девочка, была охвачена огнем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На данный момент криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Дополнительный осмотр места трагедии проводят и криминалисты из Главного управления криминалистики СКР, прибывшие из Екатеринбурга. Расследование уголовного дела продолжается.