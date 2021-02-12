Жителям Красновишерска сделали перерасчет за неработающие в январе котельные

Компания "Теплосети" произвела перерасчет жителям Красновишерска, которые месяц назад замерзали в своих домах из-за проблем с отоплением, сообщили Накануне.RU в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Сумма перерасчета составила свыше 1,2 млн руб.

Напомним, 12 января после наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городских котельных № 11 и № 5 (около 4,5 тысяч жителей). Для оперативного устранения последствий аварии на котельных были установлены дополнительные котлы. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в Красновишерск были направлены дополнительные бригады рабочих, а жители были снабжены электрическими обогревателями. Котельная № 11 заработала в штатном режиме 16 января, а котельная № 5 – 23 января.

Отметим, что из-за неполадок на котельных было возбуждено уголовное дело.

Инспекция по данному факту направила предостережение в адрес "Теплосети" с требованием произвести перерасчет размера платы за отопление и отчитаться о произведенном перерасчете.

В среднем перерасчет платы за отопление составил от 350 до 900 рублей.

Жители домов по ул. Гагарина, 13, 15а, 46б, Дзержинского, 34, 41, 43, Карла Маркса, 30, Коммунистическая, 30, 32, Комсомольская, 6б, Маяковского, 28, 32, Островского, 24, 28, 31, 36, Свердлова, 6, Толстого, 38, Чкалова, 1б перерасчет увидят в платежном документе за февраль 2021 года.