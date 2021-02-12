"Спутник V" вошел в тройку самых популярных вакцин против коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" вошла в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), на сегодняшний день вакцина одобрена 26 государствами,

Первое место в мире по количеству одобрений занимает вакцина Pfizer - она разрешена в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна).

Отмечается, что "Спутник V" обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран) и три китайские вакцины - Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали в официальном аккаунте Twitter документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе.