12 Февраля 2021
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(2006) | Фото: www.glazok.ru

"Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные": Лукашенко призвал отказаться от смартфонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отказаться от использования смартфонов. 66-летний глава государства заявил об этом на Всебелорусском народном собрании.

"… Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...", - возмутился Лукашенко.

Призыв Лукашенко созвучен неоднократным высказываниям московского партийного деятеля ("Единая Россия") Эрнеста Макаренко, который ведет популярный блог в Twitter и периодически призывает отказаться от продукции Apple, поскольку, по его мнению, с помощью этих устройств американцы следят за всем миром. Примечательно, что Макаренко делает эти заявления с устройств на операционной системе iOS, что отображается в постах в Twitter, но о чем, вероятно, не подозревает сам блогер. "Русские должны использовать русское! Зачем нам GPS, IPhone и McDonalds, Google и прочие флагманы иноземного режима? Давно есть наши аналоги!" – написал как-то Макаренко в своем блоге с "айфона".

Кстати, аналогичный конфуз произошел с более молодым и продвинутым пользователем смартфонов – главредом RT Маркгаритой Симоньян. В 2018 году она запостила такое сообщение в твиттере: "У меня нет и никогда не было айфона. Я печатаю ногтями - очень быстро и очень много - поэтому пользуюсь только кнопочной клавой. Так привыкла и переучиваться не хочу". Правда, пользователи заметили, что это сообщение еще одной поклонницы кнопочных телефонов было отправлено с американского смартфона: соцсеть сопроводила его подписью "Twitter for iPhone". Симоньян потом рассказывала, что это сообщение запостили ее помощники, а она лишь надиктовала. А запрещать помощникам пользоваться иностранными смартфонами она не может.

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"Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные": Лукашенко призвал отказаться от смартфонов

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Теги: александр лукашенко, смартфон, iphone, apple, маргарита симоньян, эрнест макаренко



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