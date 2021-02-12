12 Февраля 2021
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Экономика Тюменская область
Александр Моор, Алмаз-Антей, Нижний Новгород (2021) | Фото: Оперштаб Тюменской области

Глава Тюменской области посетил в Нижнем Новгороде предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей"

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором во время рабочей поездки в Нижний Новгород посетила Нижегородский завод 70-летия Победы концерна "ВКО Алмаз-Антей", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы тюменского региона.
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Концерн "ВКО Алмаз-Антей" – одно из ведущих оборонных предприятий России. Оно производит зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения. В рамках диверсификации оборонного производства Нижегородский завод 70-летия Победы стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.

Александр Моор познакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна "ВКО Алмаз-Антей", предназначенных для нефтегазовой отрасли.

Александр Моор, Алмаз-Антей, Нижний Новгород(2021)|Фото: Оперштаб Тюменской области

Александр Моор, Алмаз-Антей, Нижний Новгород(2021)|Фото: Оперштаб Тюменской области

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Глава Тюменской области посетил в Нижнем Новгороде предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей"

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Теги: Александр Моор, Алмаз-Антей, поездка



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