Глава Тюменской области посетил в Нижнем Новгороде предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей"

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором во время рабочей поездки в Нижний Новгород посетила Нижегородский завод 70-летия Победы концерна "ВКО Алмаз-Антей", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы тюменского региона.

Концерн "ВКО Алмаз-Антей" – одно из ведущих оборонных предприятий России. Оно производит зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения. В рамках диверсификации оборонного производства Нижегородский завод 70-летия Победы стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.

Александр Моор познакомился с презентацией высокотехнологичных разработок концерна "ВКО Алмаз-Антей", предназначенных для нефтегазовой отрасли.