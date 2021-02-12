12 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Текслер, трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинск получит 1,3 млрд рублей на покупку 30 трамваев и модернизацию путей

Из областного бюджета в 2021 году выделят 1,3 млрд руб. на покупку трамваев для Челябинска и модернизацию трамвайных путей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сегодня Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году выделят 1,3 млрд руб. на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов.

Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода. В настоящий момент трамвай УКВЗ модели 71-628 проходит тестовые испытания в Челябинске. Сегодня вагон представили губернатору. С 2022 года область планирует закупать именно эти вагоны, а в этом году будут приобретаться трамваи предыдущей серии.

Также в этом году закупят девять трамваев производства УКВЗ для Магнитогорска.

"Развивая производство и новые возможности, мы сохраняем наши компетенции. Усть-Катав – крупнейший производитель трамвайных вагонов, и это наша принципиальная позиция. У нас планы до 200 вагонов новых в течение 3-4 лет закупить, чтобы обновить трамвайный парк в Челябинске. Потребовалось время на то, чтобы наладить производство новых вагонов, сейчас будем двигаться в сторону модернизации. Жители Челябинска увидят эти изменения", - подчеркнул Алексей Текслер.

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Челябинск получит 1,3 млрд рублей на покупку 30 трамваев и модернизацию путей

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Теги: трамвай, УКВЗ, Алексей Текслер, бюджет,



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