Челябинск получит 1,3 млрд рублей на покупку 30 трамваев и модернизацию путей

Из областного бюджета в 2021 году выделят 1,3 млрд руб. на покупку трамваев для Челябинска и модернизацию трамвайных путей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сегодня Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году выделят 1,3 млрд руб. на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов.

Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода. В настоящий момент трамвай УКВЗ модели 71-628 проходит тестовые испытания в Челябинске. Сегодня вагон представили губернатору. С 2022 года область планирует закупать именно эти вагоны, а в этом году будут приобретаться трамваи предыдущей серии.

Также в этом году закупят девять трамваев производства УКВЗ для Магнитогорска.

"Развивая производство и новые возможности, мы сохраняем наши компетенции. Усть-Катав – крупнейший производитель трамвайных вагонов, и это наша принципиальная позиция. У нас планы до 200 вагонов новых в течение 3-4 лет закупить, чтобы обновить трамвайный парк в Челябинске. Потребовалось время на то, чтобы наладить производство новых вагонов, сейчас будем двигаться в сторону модернизации. Жители Челябинска увидят эти изменения", - подчеркнул Алексей Текслер.