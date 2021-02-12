Депутат Вихарев разберется в проблеме семьи, которую обманули мошенники из "юридической фирмы"

Жительница Екатеринбурга попала в сети мошенников, сыгравших на переживаниях женщины за родную дочь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев, обращение к нему поступило во время онлайн-приема.

Все началось с удаления зуба у девушки Анны в платной стоматологии. Когда врач ввел анестезию, она потеряла сознание, после чего ее доставили в горбольницу №7 в состоянии анафилактического шока. В медучреждении под капельницей она провела несколько дней, после чего была выписана с признаками ОРВИ. На данный момент она сдала тест на Covid-19 и проходит лечение амбулаторно.

В это же время, испуганная за дочь екатеринбурженка нашла сайт "Защита прав потребителей Свердловской области", где описала ситуацию и оставила свой номер телефона. Буквально через несколько минут ей перезвонили, а незнакомый голос представился специалистом Роспотребнадзора.

Но оказалась, что это был мошенник, в день назначенной встречи он убедил женщину заключить договор на оказание платных юридических услуг на сумму 32 тыс. 530 руб., сославшись на то, что данный юридический центр, якобы, работает вместе с Роспотребнадзором. Мать потерпевшей отдала мошенникам все деньги, лежавшие на пенсионной карте – 15 тыс. руб.

Поняв, что ее обманули, мать Анны написала претензию на расторжение договора, однако со стороны юридической фирмы в ее адрес последовал отказ и угрозы о взыскании оставшейся части суммы по договору через суд.

"Стоматология девушке деньги вернула, но Анна хочет взыскать с них компенсацию за моральный и физический вред. Будем разбираться, – сообщает Алексей Вихарев. – Направил по ситуации (с юридической фирмой) запросы. Юристы одумались и вернули пенсионерке деньги. Рад, что все хорошо закончилось".