Нарышкин сравнил с пособниками нацистов тех, кто осознанно оскорбляет ветеранов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сравнил тех, кто осознанно оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, с пособниками нацистов. Об этом он заявил на открытии выставки "Ни меры, ни названья, ни сравнения", посвященной геноциду советского народа и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Те, кто на эти оскорбления идет осознанно, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов", - цитирует Нарышкина, возглавляющего Российское историческое общество, РЕН ТВ.

В последнее время чиновники и депутаты различных уровней стали часто говорить об оскорблениях ветеранов. Эта активность совпала с судом по делу о клевете, в котором рассматриваются высказывания оппозиционера Алексея Навального. Поводом для возбуждения дела стало заявление от имени 95-летнего ветерана Игната Артеменко.