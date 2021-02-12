12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
митинг в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд не наказал уральского "Деда-пикета" за "благодарность" Путину

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не стал наказывать общественного активиста Вадима Панкратова, более известного как "Дед-пикет".

Напомним, Панкратов был задержан 31 января на незаконной акции протеста в уральской столице, организованной сторонниками Алексея Навального. Активист стоял на улице с плакатом "Спасибо, Путин, я привился! Вас благодарить сюда явился".

На "Деда-пикета" был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Пожилому мужчине грозил штраф.

Дед-пикет, Вадим Панкратов(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня Верх-Исетский районный суд вынес вердикт, что в действиях Панкратова нет состава правонарушения. В связи с этим производство по делу было прекращено.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году Вадим Панкратов, являющийся завсегдатаем митингов и пикетов, во время протестов в сквере ударил плакатом ОМОНовца. За это "Деду" назначили штраф в 20 тысяч рублей.

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Суд не наказал уральского "Деда-пикета" за "благодарность" Путину

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Теги: Панкратов, Путин, суд, Дед-пикет, Екатеринбург



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