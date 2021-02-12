Сотрудники полиции приехали в московский штаб Навального

Московский штаб Алексея Навального сообщил, что накануне к нему в офис пришли сотрудники уголовного розыска.

По данным РИА Новости, сотруднику штаба сказали, что проверяют на предмет изготовления порнографической продукции. В дальнейшем это никак не подтвердили, заявил адвокат Владимир Воронин.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из офиса печатную продукцию, футболки и кружки.

Тем временем, в Бабушкинском районном суде Москвы сегодня продолжается рассмотрение дело об оскорблении ветерана Игната Артеменко, в котором обвиняют Алексея Навального. По данным российских СМИ и Telegram-каналов, вокруг здания суда уже много полиции и журналистов, но при этом сторонников Навального не видно.