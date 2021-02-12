12 Февраля 2021
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Общество За рубежом
новый логотип компании Facebook (2019) | Фото:Facebook

Facebook объявил жесткую цензуру на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации

Соцсеть Facebook объявила, что вводит новые стандарты цензуры. В частности, теперь будет удаляться любая информация о коронавирусе и вакцинации, которую сочтут "неправильной", а ее распространители – блокироваться.
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Новая цензура вводится под предлогом борьбы с дезинформацией касательно COVID-19. Отныне будут удалятся все сообщения об искусственном происхождении коронавируса, о неэффективности вакцин, о том, что безопаснее переболеть вирусом, чем поставить вакцину, и о том, что сами вакцины могут иметь опасные побочные эффекты. То есть запрещено выражать мнения, не совпадающие с политикой начальства. Цензура вводится немедленно и будет проводиться беспощадно, предупредила корпорация. Все аккаунты, которые подвергают сомнению вакцинацию, будут удалены.

"Когда люди начнут искать информацию по вакцинации или COVID-19, мы обеспечим актуальные, авторитетные результаты, чтобы люди получали экспертную информацию", - заявила администрация.

Таким образом, в Facebook и Instagram введена жесткая цензура на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации.

Подобную идею вынашивают и в России. Так, депутат Госдумы Айрат Фаррахов хочет обязать соцсети блокировать публикации с "неправильными" мнениями о вакцинации. При этом поразительное сходство с Facebook состоит в том, что он тоже призывает подбирать "правильные" комментарии у "правильных" экспертов. А остальных блокировать. Фаррахов сетует, что сейчас из-за сохраняющейся еще свободы мнений люди "могут принять неверное решение". Нужно ли создать "министерство правды", он не уточнил.

При этом недавно американский ветеран иммунологии Дж. Барт Классен опубликовал исследование, что вакцины, основанные на новых РНК-технологиях, недостаточно изучены и могут привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус, - хроническим дегенеративным неврологическим заболеваниям. Ведь людям вводят генно-модифицированные препараты.

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Facebook объявил жесткую цензуру на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, цензура, Facebook



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