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Малоимущая пенсионерка из Нижнего Тагила (2021) | Фото: Группа ВКонтакте &quot;Тагил За Перемены&quot;

В мэрии прояснили ситуацию с нижнетагильской пенсионеркой, которой отключили отопление и газ

В администрации Нижнего Тагила сообщили Накануне.RU свою версию истории о малоимущей пенсионерке, которую не так давно оставили без отопления и газа. Как следует из официального ответа, якобы тагильчанка сознательно приобрела комнату в аварийном доме по сниженной цене и теперь отказывается выселяться с предоставлением ей равноценного возмещения денежных средств.

По данным мэрии, изначально размер возмещения за жилое помещение по ул. Высокогорская, 60-3 (комната жилой площадью 16,4 кв. метра), согласно отчету об оценке от 12 августа прошлого года, составил 548 тыс. 600 руб. Однако сама Ризида Лассая приобрела комнату после признания дома аварийным и подлежащим сносу. Покупка состоялась 14 июля 2017 г. и всего за 300 тыс. руб. Именно на эту сумму и может претендовать тагильчанка в соответствии с нормами действующего законодательства, однако от выплаты она отказалась.

В связи с этим, 23 сентября 2020 г. администрацией города было направлено исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об изъятии в собственность муниципального образования комнаты с выплатой Лассае 300 тыс. руб. в качестве возмещения денежной суммы. 24 декабря прошлого года суд удовлетворил исковые требования, однако 28 декабря пенсионерка подала апелляционную жалобу.

При этом в мэрии пояснили, что законом не запрещено приобретать жилье в многоквартирном аварийном доме, а процесс купли-продажи проходит по общим правилам гражданского законодательства. Если же покупателю не сообщили о состоянии здания, он может оспорить сделку в связи с существенным заблуждением в судебном порядке и вернуть уплаченные по договору купли-продажи деньги.

"Существует Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда" ст. 32 Жилищного Кодекса РФ дополнена частью 8.2, в. Без него все бы приобретали заведомо аварийное жилье за низкую цену с целью затем получить большую компенсацию. Закон же это исключает", - пояснили в мэрии.

Касательно предоставления пенсионерке якобы аварийного жилья взамен, в администрации города пообещали в этом разобраться.

Напомним, малоимущая пенсионерка из Нижнего Тагила вынуждена проживать в доме без отопления и газа. Как рассказала сама тагильчанка, в холодной квартире она вынуждена жить уже неделю, а вчера коммунальщики отключили и газовые коммуникации.

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В мэрии прояснили ситуацию с нижнетагильской пенсионеркой, которой отключили отопление и газ

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Теги: пенсионерка, Нижний Тагил, аварийный дом, отопление, газ, администрация



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Ранее 12.02.2021 10:26 Мск Пенсионерку из Нижнего Тагила, проживающую в аварийном доме, оставили без отопления и газа

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