В Сургуте на "мэрский" конкурс подал документы кандидат, который оказался единственным участником прошлого голосования

В Сургуте документы на конкурс по выбору главы города сдал 34-летний ведущий инженер АО "Россети-Тюмень" Артур Романов. Он – тот единственный кандидат, у кого во время первого "сезона" поиска нового градоначальника были верно оформлены все документы, сообщил Накануне.RU информированный источник.

У Романова – три высших образования (инженер, юрист, педагог). Он стал девятым подавшим бумаги претендентом. Вскоре пришёл и десятый кандидат, однако он не захотел разглашать информацию о себе.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.