12 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП с маршруткой, Миасс, (2021) | Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинской области микроавтобус "Газель" столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла утром 12 февраля на Тургоякском шоссе в Миассе. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

ДТП с маршруткой, Миасс,(2021)|Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек. Четыре пассажира маршрутки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также с травмами госпитализирован водитель легкового автомобиля.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Челябинской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

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Теги: ДТП, маршрутка, пассажиры, пострадавшие,



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