В Челябинской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинской области микроавтобус "Газель" столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла утром 12 февраля на Тургоякском шоссе в Миассе. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек. Четыре пассажира маршрутки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также с травмами госпитализирован водитель легкового автомобиля.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.