12 Февраля 2021
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педофил, мальчик, рука (2016) | Фото: inforeactor.ru

Трое детей были истощены, двое из них избиты: сургутская семья, где били младенцев оказалась многодетной

Из-за избиения младенцев в Сургуте уголовное дело возбуждено также в отношении их матери, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

30-летнюю женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как оказалось, с женщиной и ее сожителем проживали трое детей. Еще трое находятся у родственников в Дагестане.

По версии следствия, женщина не исполняла свои обязанности: не водила детей в больницу, плохо кормила, допускала жестокость сожителя по отношению к детям. У старшего ребенка 2017 года рождения - инвалидность. Однако мать не посещала с ним больницу. И даже после того, как сожитель избил детей, она не приняла мер по оказанию им медицинской помощи. Кроме того, она оставляла детей одних дома без присмотра.

"В результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью, а также причинения телесных повреждений ее сожителем – отцом младшего ребенка, 9 февраля 2021 года трое детей госпитализированы в медицинское учреждение в истощенном состоянии, а двое из них – 2019 и 2020 годов рождения, с тяжелыми травмами головы и других частей тела", - говорится в сообщении СКР.

Следователи направили обращение в управление по опеке и попечительству города Сургут об изъятии детей из семьи и лишении родителей родительских прав.

Сожитель женщины был отправлен под арест на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Трое детей были истощены, двое из них избиты: сургутская семья, где били младенцев оказалась многодетной

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Теги: Сургут, пара, малолетние, избиение, СКР



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