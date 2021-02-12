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Политика В России За рубежом Москва
(2005) | Фото: www.mn.ru

"Человек с достойной биографией": глава СВР высказался о будущем главе ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал выдвижение администрацией Джо Байдена кандидатуры Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Утверждать экс-посла США в Москве на новой должности будет сенат.

"Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ стало известно 11 января.

"Американский народ будет спокойно спать, если Бернс станет нашим следующим директором ЦРУ", - заявил президент США Джо Байден. Он добавил, что Бернс является "образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене". "Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной", - сказал президент.

Наблюдатели полагают, что с помощью дипломатического опыта Бернса и его навыков Байден попытается восстановить доверие к спецслужбам, подорванное при Трампе. Также избранного президента вероятно привлек опыт работы Бернса послом США в России при Джордже Буше. А вообще на дипломатических должностях Бернс состоит с 1982 года, служил при пяти президентах, как демократах, так и республиканцах.

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"Человек с достойной биографией": глава СВР высказался о будущем главе ЦРУ

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Теги: уильям бернс, сергей нарышкин, цру, свр



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