12 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Дедушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 2139

Санкт-Петербург - 1134

Московская область - 842

Нижегородская область - 439

Воронежская область - 359

Ростовская область - 345

Самарская область - 300

Свердловская область - 276

Пермский край - 265

Челябинская область - 263

Иркутская область - 251

Вологодская область - 234

Саратовская область - 232

Красноярский край - 225

Волгоградская область - 216

Ставропольский край - 208

Пензенская область - 205

Ленинградская область - 202

Архангельская область - 199

Омская область - 179

Республика Карелия - 178

Ярославская область - 177

Краснодарский край - 173

Алтайский край - 170

Забайкальский край - 169

Тверская область - 169

Курская область - 167

Хабаровский край - 165

Белгородская область - 164

Республика Башкортостан - 160

Калининградская область - 159

Смоленская область - 158

Приморский край - 150

Кировская область - 149

Тульская область - 148

Брянская область - 146

Ивановская область - 145

Калужская область - 144

Астраханская область - 144

Мурманская область - 142

Липецкая область - 142

Владимирская область - 142

Оренбургская область - 142

Республика Крым - 141

Орловская область - 140

Тамбовская область - 137

Ульяновская область - 134

Ханты-Мансийский автономный округ - 130

Новосибирская область - 127

Республика Коми - 126

Новгородская область - 121

Тюменская область - 118

Республика Бурятия - 109

Удмуртская Республика - 99

Рязанская область - 95

Курганская область - 90

Кемеровская область - 90

Севастополь - 81

Кабардино-Балкарская Республика - 80

Томская область - 78

Республика Чувашия - 72

Республика Дагестан - 72

Республика Татарстан - 72

Республика Саха (Якутия) - 71

Сахалинская область - 68

Республика Мордовия - 66

Псковская область - 65

Республика Калмыкия - 59

Ямало-Ненецкий автономный округ - 58

Костромская область - 57

Карачаево-Черкесская Республика - 55

Республика Северная Осетия-Алания - 47

Камчатский край - 46

Республика Алтай - 44

Республика Марий Эл - 42

Амурская область - 42

Республика Хакасия - 32

Республика Адыгея - 30

Республика Ингушетия - 30

Чеченская Республика - 15

Республика Тыва - 11

Ненецкий автономный округ - 8

Магаданская область - 8

Еврейская автономная область - 4

Чукотский автономный округ - 3

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В России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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