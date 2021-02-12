В России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 2139
Санкт-Петербург - 1134
Московская область - 842
Нижегородская область - 439
Воронежская область - 359
Ростовская область - 345
Самарская область - 300
Свердловская область - 276
Пермский край - 265
Челябинская область - 263
Иркутская область - 251
Вологодская область - 234
Саратовская область - 232
Красноярский край - 225
Волгоградская область - 216
Ставропольский край - 208
Пензенская область - 205
Ленинградская область - 202
Архангельская область - 199
Омская область - 179
Республика Карелия - 178
Ярославская область - 177
Краснодарский край - 173
Алтайский край - 170
Забайкальский край - 169
Тверская область - 169
Курская область - 167
Хабаровский край - 165
Белгородская область - 164
Республика Башкортостан - 160
Калининградская область - 159
Смоленская область - 158
Приморский край - 150
Кировская область - 149
Тульская область - 148
Брянская область - 146
Ивановская область - 145
Калужская область - 144
Астраханская область - 144
Мурманская область - 142
Липецкая область - 142
Владимирская область - 142
Оренбургская область - 142
Республика Крым - 141
Орловская область - 140
Тамбовская область - 137
Ульяновская область - 134
Ханты-Мансийский автономный округ - 130
Новосибирская область - 127
Республика Коми - 126
Новгородская область - 121
Тюменская область - 118
Республика Бурятия - 109
Удмуртская Республика - 99
Рязанская область - 95
Курганская область - 90
Кемеровская область - 90
Севастополь - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Томская область - 78
Республика Чувашия - 72
Республика Дагестан - 72
Республика Татарстан - 72
Республика Саха (Якутия) - 71
Сахалинская область - 68
Республика Мордовия - 66
Псковская область - 65
Республика Калмыкия - 59
Ямало-Ненецкий автономный округ - 58
Костромская область - 57
Карачаево-Черкесская Республика - 55
Республика Северная Осетия-Алания - 47
Камчатский край - 46
Республика Алтай - 44
Республика Марий Эл - 42
Амурская область - 42
Республика Хакасия - 32
Республика Адыгея - 30
Республика Ингушетия - 30
Чеченская Республика - 15
Республика Тыва - 11
Ненецкий автономный округ - 8
Магаданская область - 8
Еврейская автономная область - 4
Чукотский автономный округ - 3