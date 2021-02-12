За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.