12 Февраля 2021
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Общество В России
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин (2012) | Фото: Накануне.RU

Глава СВР прокомментировал сообщения о подготовке терактов на массовых акциях

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал информацию о подготовке терактов, которая появилась в СМИ со ссылкой на  источники в силовых структурах. Речь идет о запрещенной в России террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам": якобы, ее сторонники нацеливаются на преступления во время массовых уличных акций в городах России.

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью, - цитирует Нарышкина РИА Новости. - Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла".

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Глава СВР прокомментировал сообщения о подготовке терактов на массовых акциях

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Теги: сергей нарышкин, теракты, террористы, свр



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