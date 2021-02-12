Глава СВР прокомментировал сообщения о подготовке терактов на массовых акциях

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал информацию о подготовке терактов, которая появилась в СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Речь идет о запрещенной в России террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам": якобы, ее сторонники нацеливаются на преступления во время массовых уличных акций в городах России.

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью, - цитирует Нарышкина РИА Новости. - Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла".