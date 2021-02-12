12 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
тобольская тэц фортум (2016) | Фото: wikipedia.org

На "Фортум" завели дело из-за загрязнения озера Улагач нефтепродуктами

На ПАО "Фортум" возбуждено административное дело за сокрытие или искажение экологической информации из-за аварийной утечки нефтепродуктов в озеро Улагач, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Выявлены нарушения природоохранного законодательства в деятельности Аргаяшской ТЭЦ в поселке Новогорный (структурное подразделение филиала "Энергосистема "Урал" ПАО "Фортум").

20 января произошел сброс нефтепродуктов (турбинного масла) из котлотурбинного цеха в озеро Улагач. В результате аварийной утечки превышение по нефтепродуктам в сравнении с разрешением на сброс загрязняющих веществ в водный объект для электростанции в озеро составило от 9,3 раз до 26,8 раз.

В отношении "Фортума" возбуждено административное дело по ст. 8.5 КоАП РФ. Также административные дела по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ возбуждены в отношении технического директора и начальника котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ.

Гендиректору "Фортума" внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

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На "Фортум" завели дело из-за загрязнения озера Улагач нефтепродуктами

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Теги: Фортум, нефтепродукты, экология, озеро, Улагач,



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