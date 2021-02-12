12 Февраля 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала еще двух боевиков из банды Басаева

Следственный комитет РФ и ФСБ сообщили о задержании еще двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Уроженцам и жителям Ставропольского края Терекбаев Ахмет и Авезов Арифулла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР. Им предъявят обвинения по статьям "Посягательство на жизнь военнослужащих", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж".

В октябре также сообщалось о задержании двоих участников вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году.

По уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 участников банды.

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ФСБ задержала еще двух боевиков из банды Басаева

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Теги: фсб, шамиль басаев, нападение на дагестан



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