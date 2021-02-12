12 Февраля 2021
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Росомаха (2021) | Фото: simple-fauna.ru

В Екатеринбургском зоопарке ждут росомаху и гавиалового крокодила

Стало известно, какие новые животные появятся в ближайшее время в Екатеринбургском зоопарке. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказали представители учреждения.

Как сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина, ожидается прибытие росомахи.

"Это подарок Московского зоопарка. Роскошное, красивое животное. Признаться, я лично о нем давно мечтала. Вольеру готовим, обогащение среды продумываем, это серьезный хищник, который приедет весной", - рассказала Прилепина.

По ее словам, часть новых животных уже прибыла - это краснорукий тамарин и кинкажу.

Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина(2020)|Фото: ТАСС

"Это уникальные редкие виды, которые уже у нас. Крымские коллеги подарили гавиалового крокодила. Он маленький крокодильчик, но будем серьезно думать, как принимать этот подарок", - добавила директор, уточнив, что всего зоопарку было подарено 10 животных, в том числе из заграничных зверинцев.

Как сообщил заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев, переезд росомахи пока откладывается по объективным причинам.

"Нам надо подготовить вольеры. Будем этим заниматься, когда сойдет снег - то есть не раньше мая. Возможно, в начале лета", - отметил Грачев.

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В Екатеринбургском зоопарке ждут росомаху и гавиалового крокодила

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Теги: зоопарк, животные, росомаха, Екатеринбург



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