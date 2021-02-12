12 Февраля 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

Спикер заксобрания Дагестана написал заявление в СКР по поводу "компрометирующего" видео

Глава заксобрания Дагестана и секретарь регионального отделения "Единой России" Хизри Шахсаидов написал заявление в СКР с просьбой провести проверку появившейся накануне в сети видеозаписи, на которой, якобы, спикер парламента высказывает планы по устранению политических оппонентов.

Фото заявления политик опубликовал в своем Instagram-блоге. "… по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой изображен я, с наложением на видеозапись голосовых речей, которых я не произносил. Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой", - пишет Шахсаидов и просит установить авторов ролика.

Видео появилось на этой неделе в анонимном telegram-канале. Было заявлено, что видео, якобы, снято камерой наблюдения в кабинете главы Кумторкалинского района в сентябре 2020 года. На нем мужчина, похожий на Шихсаидова, в присутствии нескольких человек якобы говорит о том, как устранять политических противников. "Мы найдем, как их убрать. Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков много... Найдем у него наркотики в кармане", — цитирует запись РБК.

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Спикер заксобрания Дагестана написал заявление в СКР по поводу "компрометирующего" видео

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Теги: хизри шахсаидов, компромат, фейк, заявление в скр, дагестан, единая россия



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