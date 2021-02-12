Глава Тюменской области прибыл в Нижний Новгород с докладом о нефтепромышленном кластере

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором сегодня работает в Нижнем Новгороде. В ходе рабочей поездки им предстоит посетить предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей" и познакомиться с разработками высокотехнологичной продукции для топливно-энергетического комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Моор примет участие в представительном заседании, посвящённом созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями топливно-энергетического комплекса, оборонно-промышленного комплекса и гражданского машиностроения. Оно пройдет в Нижнем Новгороде сегодня в рамках межотраслевого технологического дня "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

В числе участников – первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минэнерго и Минпромторга, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.

Губернатор расскажет о тюменском нефтепромышленном кластере и накопленном в регионе опыте организации и координации эффективного сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями.