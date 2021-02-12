Новым главой ПФР стал Андрей Кигим, Топилин отправлен в отставку

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового главы Пенсионного фонда России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Одновременно освобожден от должности Максим Топилин, занимавший этот пост до сих пор.

Новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим, ранее занимавший должность главы Фонда социального страхования, на этом посту он проработал почти восемь лет. До этого Кигим дважды избирался президентом Всероссийского союза страховщиков, был главой Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Пока неизвестно, кто займет место Кигима в ФСС – об этом будет сообщено дополнительно.

Об отставке Топилина стало известно накануне. Российские СМИ сообщили, что глава фонда сообщил сотрудникам о своем уходе. Источник "Коммерсанта" сообщил, что отставка Топилина связана с предстоящим объединением соцфондов, а Топилин не вписывается в команду нынешнего правительства. Напомним, в правительстве Дмитрия Медведева Максим Топилин занимал пост главы Минтруда, у Мишустина это кресло занимает Антон Котяков.

Андрей Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке.

Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и институт повышения квалификации Финансовой академии при правительстве РФ по специальности "банковское дело".

C 1991 по 1998 годы работал на различных должностях в Сбербанке, последняя – замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций.

С 1998 года работал в компании "Росгосстрах" в качестве финансового директора, затем - первым зампредом правления "Росгосстраха".

С 2000 года - заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.

С 2001 года – заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации.

С 2003 года - заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

С 2004 года - президент Российского союза автостраховщиков (РСА).

С 2007 года – президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

С 2009 года - дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В 2013 году назначен председателем Фонда социального страхования Российской Федерации.