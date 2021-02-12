12 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Малоимущая пенсионерка из Нижнего Тагила (2021) | Фото: Группа ВКонтакте &quot;Тагил За Перемены&quot;

Пенсионерку из Нижнего Тагила, проживающую в аварийном доме, оставили без отопления и газа

Малоимущая пенсионерка из Нижнего Тагила вынуждена проживать в доме без отопления и газа. Дом на Высокогорского, 60 считается аварийным, потому все жильцы оттуда уже съехали, за исключением пожилой тагильчанки, у которой "идут суды".

Как рассказала сама героиня, в холодной квартире она вынуждена жить уже неделю, а вчера сотрудники газовой службы отключили и от газовой коммуникации.

"Обращалась в администрацию Нижнего Тагила, чтобы предоставили хотя бы какое-нибудь жилье. Администрация предоставляет мне жилье в антисанитарных условиях и коммунальные услуги составляют как за двухкомнатную квартиру. Таких денег у меня нет. На переселение у меня тоже денежных средств нету, так как еле хватает пенсии на жизнь", - рассказывает пенсионерка.

В администрации Нижнего Тагила нам пообещали поднять документы и разобраться. Прокомментировать ситуацию в мэрии смогут чуть позже.

Пожилая тагильчанка также обращалась в прокуратуру, однако, по ее словам, никаких мер не принимается. Накануне.RU не удалось оперативно получить комментарий от прокуратуры региона на момент публикации.

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Пенсионерку из Нижнего Тагила, проживающую в аварийном доме, оставили без отопления и газа

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Теги: пенсионерка, Нижний Тагил, аварийный дом, отопление, газ



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