Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

В МИД РФ готовы к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава министерства Сергей Лавров в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

По словам министра, это может произойти в случае новых санкций, создающих риски для российской экономики, "в том числе в самых чувствительных сферах".

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", - приводятся слова Лаврова на сайте МИД.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что, Евросоюз может ввести санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг суда над Алексеем Навальным. Для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.

Вопрос будет обсуждаться на ближайшей встрече глав министерств иностранных дел стран ЕС, которая состоится 22 февраля.