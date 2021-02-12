ЕС осудил закрытие на Украине неугодных СМИ

В принятой Европарламентом резолюции по Украине осуждается закрытие киевским властями неугодных телеканалов.

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В документе говорится, что передача новых обширных полномочий регулирующему органу "может привести к широкому государственному вмешательству в медиа-контент и журналистскую деятельность за счет наступления на свободу СМИ" (речь идет о репрессивном законе о медиа, который Киев собирается принять).

Также осуждаются нападения на журналистов и бездействие властей.

Европарламент призвал Киев "положить конец политически мотивированным преследованиям медиа-каналов, включая отзыв лицензий", а также обеспечить защиту журналистов от преследований и запугивания. Здесь речь идет о том, что "неправильных" журналистов травят неонацисты - им угрожают, а то и нападают.

ЕС четко указал, что на Украине власти используют язык вражды, а "политический климат в стране ухудшился".

"Настоятельно призывам власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", - говорится в резолюции.

Есть пункт о преследовании и дискриминации по языковому признаку. Европарламент просит "уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка и действовать с высочайшей степенью внимательности и баланса в отношении национальных меньшинств, их языка и их права на образование". И призывает создать отдельный институт по защите прав коренных народов на использование родного языка. На что Киев, естественно, не пойдет.

Напомним, с января на Украине русский язык под запретом. Его использование хотя и гарантировано конституцией, но незаконно, в связи с чем некоторые по доносам уже были уволены.