ЕС осудил закрытие на Украине неугодных СМИ

12 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Европарламент (2013) | Фото:

ЕС осудил закрытие на Украине неугодных СМИ

В принятой Европарламентом резолюции по Украине осуждается закрытие киевским властями неугодных телеканалов.
Читайте также:

В документе говорится, что передача новых обширных полномочий регулирующему органу "может привести к широкому государственному вмешательству в медиа-контент и журналистскую деятельность за счет наступления на свободу СМИ" (речь идет о репрессивном законе о медиа, который Киев собирается принять).

Также осуждаются нападения на журналистов и бездействие властей.

Европарламент призвал Киев "положить конец политически мотивированным преследованиям медиа-каналов, включая отзыв лицензий", а также обеспечить защиту журналистов от преследований и запугивания. Здесь речь идет о том, что "неправильных" журналистов травят неонацисты - им угрожают, а то и нападают.

ЕС четко указал, что на Украине власти используют язык вражды, а "политический климат в стране ухудшился".

"Настоятельно призывам власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", - говорится в резолюции.

Есть пункт о преследовании и дискриминации по языковому признаку. Европарламент просит "уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка и действовать с высочайшей степенью внимательности и баланса в отношении национальных меньшинств, их языка и их права на образование". И призывает создать отдельный институт по защите прав коренных народов на использование родного языка. На что Киев, естественно, не пойдет.

Напомним, с января на Украине русский язык под запретом. Его использование хотя и гарантировано конституцией, но незаконно, в связи с чем некоторые по доносам уже были уволены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕС осудил закрытие на Украине неугодных СМИ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ЕС, европарламент, СМИ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети