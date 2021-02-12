В аэропорту Челябинска сняли с рейса пьяного пассажира

В аэропорту Челябинска пьяного мужчину сняли с рейса за дебош на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 35-летний пьяный житель города на рейсе "Челябинск – Москва" во время посадки выражался нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников.

Командир воздушного судна принял решение отказать мужчине в перелете. К самолету вызвали наряд полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.