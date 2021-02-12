12 Февраля 2021
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Россиян предупредили о риске новой волны COVID-19 в апреле

Весной россиян ждет новая волна COVID-19 - количество заразившихся коронавирусной инфекцией снова увеличится. Пик придется на середину апреля, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, России грозит большой всплеск заболеваемости в случае преждевременного послабления основных антиковидных ограничений.

Напомним, глава российского Минздрава Михаил Мурашко полагает, что эпидемия COVID-19 в стране идет на спад. Число заразившихся коронавирусом за последние три недели снизилось на 30%.

Стоит отметить, регионы в связи со снижением заболеваемости продолжают постепенно отменять санитарные ограничения. В Удмуртии и Чечне отменили обязательный масочный режим.

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Россиян предупредили о риске новой волны COVID-19 в апреле

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Теги: коронавирус, новая волна, COVID-19



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