Россиян предупредили о риске новой волны COVID-19 в апреле

Весной россиян ждет новая волна COVID-19 - количество заразившихся коронавирусной инфекцией снова увеличится. Пик придется на середину апреля, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, России грозит большой всплеск заболеваемости в случае преждевременного послабления основных антиковидных ограничений.

Напомним, глава российского Минздрава Михаил Мурашко полагает, что эпидемия COVID-19 в стране идет на спад. Число заразившихся коронавирусом за последние три недели снизилось на 30%.

Стоит отметить, регионы в связи со снижением заболеваемости продолжают постепенно отменять санитарные ограничения. В Удмуртии и Чечне отменили обязательный масочный режим.