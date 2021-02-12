12 Февраля 2021
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Общество Москва
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

В Москве продолжился суд по делу ветерана против Навального

В Бабушкинском районном суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дело об оскорблении ветерана Игната Артеменко, в котором обвиняют Алексея Навального. По данным российских СМИ и Telegram-каналов, вокруг здания суда уже много полиции и журналистов, но при этом сторонников Навального сегодня не видно. Также на заседание приехал литовский дипломат, он не стал комментировать свой визит на слушания. Напомним, на прошлых заседаниях суда по делам Навального присутствовали дипломаты и других западных стран, на что российские власти ответили высылкой этих иностранных чиновников.
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Первое заседание по делу Артеменко прошло 5 февраля, тогда слушания пришлось прервать, поскольку 95-летний ветеран почувствовал себя плохо. Сегодня его показания будут представлены в письменном виде.

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В Москве продолжился суд по делу ветерана против Навального

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Теги: игнат артеменко, клевета, суд, алексей навальный



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