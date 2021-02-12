Политическая расправа? Свердловский оппозиционный депутат обвинила мэра в выдавливании из думы

В Каменском городском округе назрел политический скандал. Депутат муниципальной думы Светлана Графская будет лишена полномочий уже 18 февраля на общем заседании, такое решение уже одобрено в профильном комитете. Оппозиционный политик уверена, что отобрать у нее мандат хочет глава округа Сергей Белоусов. В комментарии Накануне.RU женщина заявила о якобы имеющем место политическом заказе и давлении.

"Давление на меня со стороны главы города Белоусова идет, потому что я являюсь неудобным депутатом. Я тот депутат, который может задать неудобный вопрос на думе, который не голосует, так как нужно главе города. Мэр Белоусов считает, что неприятность для него - это когда нагрянули СМИ. У него начинаются проверки и это всегда связано со мной. Да, я не спорю о нарушениях в администрации, я сразу обращаюсь в прокуратуру или в Следственный комитет. Ко мне обращаются люди порой, например, что сначала щебень привезли, а потом его вывезли. Я народный депутат и не боюсь быть с людьми. Через мои ошибки сейчас Белоусов пытается сформировать плохое мнение обо мне для избирателей", - сказала Светлана Графская.

Как стало известно, с инициативой об отнятии кресла депутата у женщины выступила прокуратура. У народной избранницы, как полагают в надзорном ведомстве, есть нарушения в декларациях о доходах. Но сама Графская уверена, что это лишь повод, так как аналогичные "нарушения" за 2016 и 2017 годы почему-то не учитывались, а претензии появились именно за последние годы, когда она особо активно ведет оппозиционную деятельность.

"У других депутатов нарушения признаны малозначительными. Например, у меня не указано, что я директор ООО. Но это ООО не функционирует с 2011 года. Также у меня не указаны срочные обязательства перед банком. Там нет исполнительного лица. Я с 2016 года дублирую свою декларацию. Нарушения почему-то выявляют за 2018 и 2019 год. Я почему-то расплачиваюсь за старые ошибки, а у всех возникают новые. За ошибки 2016 и 2017 годов в декларации ни у кого нет вопросов", - сокрушается наша собеседница.

Мэр Каменского городского округа Сергей Белоусов назвал все обвинения в "заказе" депутата не соответствующими действительности. Также глава пояснил, что Графская не посещает заседания думы больше года и потому и не может задавать неудобные вопросы на думе.

"Полная ерунда и ошибка. С ноября 2019 года депутат Графская не бывает на заседаниях думы. То, что она говорит про меня, это чушь. Ко мне люди приходят и говорят, что она не выполнила много своих обещаний. И вообще у прокуратуры претензии по антикоррупционному законодательству. Там полный комплект", - отметил градоначальник.

Спикер думы Виталий Чемезов подтвердил неявку Графской на заседания с ноября 2019 года.

"Какое политическое давление? Это все выдумки! Мы неоднократно приглашали Графскую на заседания, но она так и не пришла. В итоге она сама сделала свой выбор. На комитете рассмотрели и утвердили уже вопрос об отнятии у нее мандата. Теперь осталось проголосовать по данному вопросу 18 февраля на общем заседании думы", - пояснил председатель думы Каменского городского округа.

Между тем, по данным базы Федеральной службы судебных приставов у депутата Графской множество долгов по кредитам, коммунальным платежам и налогам. В соответствии с законодательством, в случае судебных исков по долгам уральский политик может быть лишена мандата и так.

В пресс-службе свердловской прокуратуры нашему изданию пояснили, что до завершения надзорных мероприятий комментарии по данному вопросу не предоставляются.