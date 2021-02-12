Потери населения из-за коронакризиса могут стоить несколько десятых процента ВВП

Потери населения из-за коронакризиса нанесут прямой ущерб экономике России. Реальный ВВП в 2021 году только в связи с этой причиной сократится на 0,2-0,9%, в зависимости от изменения некоторых факторов, например роста смертности в текущем году и смертности в трудоспособном возрасте. Об этом пишет РБК со ссылкой на оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В основе анализа была использована зависимость ВВП от факторов производства, которая позволяет оценить, как меняется ВВП в зависимости от изменения численности активной рабочей силы. При этом в качестве потерь взят весь рост смертности по сравнению с инерционным сценарием, согласно которому в 2020 году ожидалось 1 млн 764 тыс. смертей, а по факту умерли 2 млн 124 тыс. То есть потери составили 360 тыс. человек, из которых 25-45% умерших, по оценкам агентства, были в трудоспособном возрасте.

К 2030 году демографический "след" коронакризиса уменьшится до 0,04–0,18%. Издание пишет, что это значит, что и через 15 лет он не сойдет на нет. Однако такое изменение ВВП едва ли вообще поддается измерению.

В среднесрочной перспективе темпы роста российской экономики уменьшатся на 0,2%, рассчитал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В денежном выражении недополученный суммарный ВВП на одного умершего от коронавируса составляет $327 тыс. При 104 тыс. умерших от коронавируса как основной причины в 2020 году (данные Росстата) суммарные экономические потери достигают как минимум $34 млрд, рассчитала ранее аудиторско-консалтинговая компания "ФБК Грант Торнтон".

МВФ оценивает суммарные потери мирового ВВП от коронакризиса в 2020–2025 гг. в $22 трлн, что является эффектом мировой войны.

Три года назад Минэкономразвития рассчитало, что потери ВВП России из-за сокращения трудоспособного населения составят около 0,5% ежегодно.

Эти оценки, даже если они верные, представляют собой пример избирательного анализа, обусловленного идеологией. Ведь на ту же величину, около 350 тыс. человек, население России в 2020 году сократилось бы и без коронакризиса просто в силу катастрофически низкой рождаемости. И эта убыль будет только нарастать. Однако эти потенциальные потери не оцениваются. Между тем есть исследования, что рождение каждого ребенка в перспективе дает большой толчок экономике и росту ВВП, так как запускает цепочку потребностей и спроса.

Напомним, в 2020 году "естественная" убыль населения составила почти 700 тыс., из которых только чуть более 100 тыс. - это смерти из-за коронавируса, около 250 тыс. - это дополнительная смертность, вызванная борьбой с коронавирусом, и около 350 тыс. - это убыль из-за крайне низкой рождаемости. Мы прогнозируем, что в 2021 году "естественная" убыль существенно не уменьшится: смертность должна снизиться, но и рождаемость упадет еще больше.