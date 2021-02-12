Губахинские теплоэнергетики накопили многомиллионный долг перед поставщиками газа: город рискует остаться без тепла

"Газпром межрегионгаз Пермь" обратилось в Пермское УФАС с просьбой проверить действия "Губахинской энергоснабжающей компании" ("ГЭКОМ") на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в антимонопольной службе.

В заявлении сказано, что основная теплоснабжающая компания Губахи в июне прошлого года перестала платить за газ, за счет которого работают котельные, вырабатывающие тепловую энергию для потребителей города. Долг перед поставщиком газа превысил 42 млн руб. При этом собираемость платежей превысила 70%. В непростых условиях пандемии для края это приемлемый показатель, позволяющий теплоэнергетикам не копить долги перед поставщиками газа. Кроме того, расходы на приобретение газа для выработки тепла учтены в экономически обоснованном тарифе, по которому "ГЭКОМ" реализует тепловую энергию потребителям.

Заявитель считает, что объективных причин, которые указывали бы на несостоятельность "ГЭКОМ", нет. Задолженность перед газовиками может привести к тому, что поставки газа будут ограничены, а значит снизится и выработка тепловой энергии для города с населением 45 тысяч человек.

"По факту неисполнения Губахинской энергоснабжающей компанией своих финансовых обязательств перед "Газпром межрегионгаз Пермь" между организациями возник гражданско-правовой спор, который обычно разрешается судом в соответствии с нормами Гражданского Кодекса РФ. В то же время антимонопольное законодательство запрещает доминирующим на рынке хозяйствующим субъектам извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения при осуществлении гражданских прав и обязанностей. Тем более, если такое поведение ущемляет права других субъектов предпринимательской деятельности или широкого круга потребителей", - пояснил заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

Он отметил, что "Губахинская энергоснабжающая компания" является монополистом на рынке теплоснабжения Губахи. И, возможно, теплоэнергетики злоупотребили своим доминирующим положением, то есть перестали платить за газ, не опасаясь ограничения поставок голубого топлива, поскольку в этом случае могут быть ущемлены интересы потребителей тепла.

Пермское УФАС проведет проверку обстоятельств сложившейся ситуации, в том числе с точки зрения ущемления интересов жителей Губахи. Если признаки нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, в отношении "ГЭКОМ" будут приняты необходимые меры реагирования.