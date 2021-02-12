12 Февраля 2021
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Общество За рубежом
(2012) | Фото:

Эмир Кустурица привился российским "Спутником V"

66-летний режиссер Эмир Кустурица сделал прививку от коронавируса. Ему ввели российский препарат "Спутник V".

"Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля", - рассказал Кустурица в интервью Россотрудничеству.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna (вакцины, разработанные американскими компаниями – прим. ред.), но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии.  Эта вакцина для нас самая важная", - заявил режиссер.

Фармрегулятор Сербии одобрил использование в стране нескольких вакцин, среди которых российская, американская и китайская.

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Эмир Кустурица привился российским "Спутником V"

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Теги: эмир кустурица, спутник V, прививка от коронавируса, сербия



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