Эмир Кустурица привился российским "Спутником V"

66-летний режиссер Эмир Кустурица сделал прививку от коронавируса. Ему ввели российский препарат "Спутник V".

"Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля", - рассказал Кустурица в интервью Россотрудничеству.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna (вакцины, разработанные американскими компаниями – прим. ред.), но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - заявил режиссер.

Фармрегулятор Сербии одобрил использование в стране нескольких вакцин, среди которых российская, американская и китайская.