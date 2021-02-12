12 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за сутки скончались 14 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 262 человек подтвержден COVID-19, в том числе у пяти школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 48 тыс. 454 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 232 заболевших. За сутки выписаны 393 человека, всего в регионе выздоровели 39 тыс. 305 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 14 человек, из них десять от коронавируса. Еще у четырех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

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В Челябинской области за сутки скончались 14 человек с COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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