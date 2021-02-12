12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
наркотики (2019) | Фото:ГУ МВД России по Москве

В Екатеринбурге будут судить египетского студента по делу о незаконном обороте наркотиков

Прокуратурой Ленинского района Екатеринбург утверждено обвинительное заключение в отношении иностранного студента 20 лет Георгиса Хосни Заки. Он обвиняется в незаконном обороте психотропных веществ в особо крупном размере через Интернет. За данное правонарушение предусмотрена санкция в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, что молодого египтянина задержали вечером 15 октября прошлого года. Парень фотографировал место "закладки". Позже у него изъяли амфетамин и смартфон с перепиской и фото предполагаемых тайников.

Согласно версии следствия, в октябре иностранец вступил в преступный сговор с неустановленным лицом посредством Интернет-сетей, который и предложил ему заработать на распространении наркотических средств. Студент должен был получать, хранить и размещать психотропные вещества в заранее установленных тайниках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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В Екатеринбурге будут судить египетского студента по делу о незаконном обороте наркотиков

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Теги: иностранец, студент, наркотик



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