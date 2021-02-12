Вооруженный тагильчанин напал на магазин, чтобы "утеплить" своего приятеля

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за совершение разбойного нападения. 32-летний мужчина подозревается в налете на магазин спортивных товаров.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в полицию обратился сотрудник торговой точки на улице Садовая: он рассказал, что вечером двое мужчин взяли в магазине куртку и прошли мимо кассы, не оплатив товар. Один из них держал в руках предмет, похожий на пистолет, чем очень напугал персонал и посетителей. В подтверждение своих слов заявитель предоставил видео с камер наблюдения.

Сыщики посмотрели его и увидели, что зашедший первым уверенно проходит в отдел мужской одежды, снимает куртку и надевает ее на своего приятеля, после чего оба идут на выход. В какой-то момент в руках одного из мужчин появляется оружие.

Вскоре выяснилось, что в тот же вечер сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице Фрунзе двух нетрезвых граждан, у одного из которых при себе был пневматический пистолет. Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства, где оказалось, что это те самые разбойники.

Было установлено, что мужчина, которому принадлежит оружие, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В беседе с оперативниками он признался, что перебрал с алкоголем и ему захотелось "утеплить" приятеля, который в сильный мороз был довольно легко одет. По его словам, на выходе из магазина, увидев, что их догоняет охранник, мужчина избавился от куртки, выбросив ее недалеко от торговой точки. Но найти похищенный товар так и не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу в СИЗО и проверяется на причастность к другим преступлениям.