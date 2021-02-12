Спасатели разбирают завалы на месте взрыва. Территория оцеплена полицией. По предварительной версии, причиной взрыва могла быть утечка газа.

Напомним, утром на окраине Владикавказа (ул. Алихана Гагкаева) прогремел взрыв в продуктовом магазине "Магнит". Здание полностью разрушено.

Как сообщает Mash, мужчина жив, ему оказывают первую помощь.

Во Владикавказе под завалами супермаркета нашли мужчину. По словам очевидцев, он работал там охранником.

Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли мужчину





