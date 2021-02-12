12 Февраля 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Взрыв в магазине во Владикавказе 12.02.21 (2021) | Фото: Telegram-канал 112

Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли мужчину

Во Владикавказе под завалами супермаркета нашли мужчину. По словам очевидцев, он работал там охранником.

Как сообщает Mash, мужчина жив, ему оказывают первую помощь.

Напомним, утром на окраине Владикавказа (ул. Алихана Гагкаева) прогремел взрыв в продуктовом магазине "Магнит". Здание полностью разрушено.

Спасатели разбирают завалы на месте взрыва. Территория оцеплена полицией. По предварительной версии, причиной взрыва могла быть утечка газа.

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Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли мужчину

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Теги: взрыв, утечка газа, продуктовый магазин, владикавказ



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