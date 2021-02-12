12 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
Авария, остановка, Республики (2021) | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени машина врезалась в остановку, есть пострадавшие

В тюменскую остановку на улице республики врезалась легковушка, пострадали четыре человека, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла вечером 11 февраля возле дома №291 по Республики. По предварительным данным, 23-летний водитель "Шевроле лачетти" не смог выбрать безопасную скорость. Уходя от столкновения с автомобилями, остановившимися на "красный", машина выехала на "встречку". Иномарку вынесло на тротуар остановочного комплекса. 46-летняя жительница посёлка Богандинский получила ушиб. Трое тюменцев, 21- и 47-летние мужчины, а также 44-летняя женщина, госпитализированы с переломами и другими травмами.

В месте аварии не работали два фонаря, в "кармане" остановочного комплекса был уплотненный снег, на проезжей части была колея в 2,5 см. Водитель был трезв, стаж за рулем – пять лет. В 2020 г. он четыре раза привлекался к "административке" за превышение скорости.

Авария, остановка, Республики(2021)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Авария, остановка, Республики(2021)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

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В Тюмени машина врезалась в остановку, есть пострадавшие

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Теги: авария, остановка, Республики



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