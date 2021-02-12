12 Февраля 2021
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Равиль Хакимов (2021) | Фото: t.me/YANAO_official

Геолог из Нового Уренгоя попал в Книгу рекордов Гиннесса

Геолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Равиль Хакимов официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, установивший новый мировой рекорд в берпи-подтягиваниях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Напомним, что рекорд был установлен в декабре прошлого года: Равиль Хакимов выполнил упражнение 486 раз за 60 минут. До этого рекорд принадлежал американскому легкоатлету, который в 2017 г. сделал 412 берпи-подтягиваний.

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Геолог из Нового Уренгоя попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Теги: Книга рекордов Гиннеса, Равиль Хакимов, берпи-подтягивания



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