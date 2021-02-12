Госдума готова "амнистировать" чиновников за некоторые коррупционные нарушения в 2020 году

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал правительственный законопроект, который амнистирует коррупционные правонарушения чиновников, совершенные "по вынужденным обстоятельствам". Например, предлагается прощать чиновников, не подавших сведения о доходах вовремя из-за пандемии. По тому же основанию предлагается прощать о вовремя не сообщенном конфликте интересов. Сюда же относятся санкции иностранных государств, которые могли бы помешать чиновникам отчитываться по закону.

Впрочем, не только чиновники могут уйти от ответственности: законопроект предлагается распространить на судей, депутатов всех уровней, членов избиркомов с правом решающего голоса, таможенников, прокурорских работников, военнослужащих и т.д.

Для того, чтобы определить, какая непреодолимая сила помешала чиновнику побороть коррупцию в собственном лице, предполагается создать специальную комиссию, она и будет разбирать подобные случаи (а не суд).

Депутаты, кстати, не только поддержали инициативу правительства, но и пошли дальше. Как пишет "Коммерсант", профильный комитет ГД предложил придать закону "обратную силу", то есть простить нарушения чиновников, совершенные с 1 марта 2020 года – они полагают, что именно в 2020 году чиновникам могла помешать пандемия.