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крематорий, отходы (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

В Перми строительство крематория снова отдают в концессию

Комплекс крематория на кладбище "Восточное" вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения, передает корреспондент Накануне.RU.

От концессионера будет требоваться создать комплекс крематория для оказания ритуальных услуг населению.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения.

Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория.

Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Также в список объектов вошли Пушкинская баня на ул. Пушкина, 64 и объекты теплоснабжения.

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В Перми строительство крематория снова отдают в концессию

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Теги: крематорий, Пермь, строительство, концессия



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