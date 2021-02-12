В Аргентине начался суд по делу о кокаине в российском посольстве: двое обвиняемых не признали вину

В Аргентине начался судебный процесс по делу о контрабанде кокаина в Россию и европейские страны.

По данным агентства Telam, один из обвиняемых, механик Александр Чикало заявил о своей непричастности к организации поставок. Он заявил, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, однако он отказался.

Второй обвиняемый - бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. По его словам, он не знает, в чем его обвиняют.

Как напоминает Regnum, обвиняемыми по делу также являются бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

В Дорогомиловском суде Москвы 10 февраля допросили бывшего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли. Он сообщил, что предполагаемого организатора преступления - бизнесмена Андрея Ковальчука он видел всего один раз. На вопросы дипломат отвечал по шпаргалке и в отсутствие присяжных, пишет "Коммерсант".

В конце 2017 года правоохранительными органами двух стран была проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан. Обвиняемые утверждают, что планировали доставить в Москву несколько чемоданов с дорогим кофе Luwak, сигарами и полудрагоценными камнями. Каким образом в чемоданах оказался кокаин, фигурантам дела, по их словам, неизвестно.

Напомним, СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.