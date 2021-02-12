В Челябинской области школьный автобус попал в ДТП

В Сосновском районе Челябинской области школьный автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла утром 12 февраля. По предварительным данным, автобус, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу легковому автомобилю.

В автобусе было 13 школьников. Они ехали в Солнечную СОШ. В результате ДТП никто не пострадал. Детей осмотрели и отправили в школу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по факту ДТП организована проверка. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).