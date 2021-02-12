Глава отдела по благоустройству Екатеринбургского района отправлен под домашний арест

Начальник отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Екатеринбурга Илья Лобода отправится под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда. По их информации, Лобода пробудет под арестом до 9 апреля включительно.

Напомним, что 10 февраля в ДЭУ Кировского района уральской столицы прошли обыски. В ноябре прошлого года сотрудники ФСБ также проводили обыски в администрации Кировского района. Мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупционных схемах при ремонте дорог. Сообщалось, что глава района Александр Лошаков был задержан и допрошен. После допроса его отпустили. Якобы Лошаков является подозреваемым и по уголовному делу о мошенничестве. Но официально это в следствии не подтверждали.

Позже в декабре, с Александра Лошакова сняли два обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств по статье 15.14 КоАП РФ. Такое решение принял районный суд. Протоколы по двум фактам составляла Счетная палата Екатеринбурга.