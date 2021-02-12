Тюменских депутатов раскололо выдвижение кандидата в члены ЦИК

В Тюменской облдуме разгорелись жаркие дискуссии о выдвижении кандидата в члены Центральной избирательной комиссии – депутатам предложили выдвинуть от региона главу орловского облизбиркома Людмилу Маркину. Кандидатура возмутила местных либерал-демократов, сообщает "Ъ".

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте. Комиссия формируется из 15 членов, которых на паритетной основе назначают Госдума (по предложениям фракций), Совет федерации (по предложениям регионов) и президент. В Госдуме каждая из четырех фракций делегирует в ЦИК по одному члену, а пятого выдвигает группа депутатов. Приём кандидатур от фракций и регионов заканчивается 15 февраля, а утверждать новых членов комиссии две палаты парламента будут на пленарных заседаниях соответственно 17 (Совфед) и 24 февраля (Госдума). Президент пятерых своих членов ЦИКа назначает указом.

Депутаты Тюменской облдумы (к слову, как и их коллеги из Госсовета Чувашии) предложили Совету федерации назначить в новый состав ЦИКа главу орловского облизбиркома Людмилу Маркину.

"Никакой альтернативной кандидатуры, хоть как-то связанной с Уральским федеральным округом, предложено не было", - сказал глава фракции ЛДПР в парламенте Глеб Трубин.

Выдвинуть Маркину предложил тюменский избирком. Его председатель Игорь Халин объяснил, что альтернативы ей просто не было, а решение принималось после консультаций "с коллегами из ряда регионов".

"Я лично знаю Маркину как порядочного высокопрофессионального человека", - сказал Халин.

Либерал-демократы в полном составе (четыре депутата) проигнорировали голосование.