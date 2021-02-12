Во Владикавказе взрыв в продуктовом магазине – уничтожено трехэтажное здание

На окраине Владикавказа (ул. Алихана Гагкаева) прогремел взрыв в продуктовом магазине "Магнит". Судя по кадрам, распространяющимся в сети, здание, в котором находился магазин, полностью разрушено.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели-поисковики. По неподтвержденным данным, во время взрыва (7 утра) в помещении находилось два человека – охранник и продавец, они выжили. По данным telegram-канала Mash, под завалами может находиться как минимум один человек.

По предварительной версии, причиной взрыва могла быть утечка газа, но проверяются и другие варианты. Телеканал "Россия 24" со ссылкой на очевидца рассказал, что в здании было кислородное охлаждение, оно тоже могло при аварии привести к подобному.

В здании было три этажа, на первом располагался магазин, на верхних – офисы.