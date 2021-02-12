12 Февраля 2021
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Спорт
Александр Большунов, Йони Мяки (2021) | Фото: Матч ТВ, кадр с трансляции

В Финляндии полиция прекратила расследование дела лыжника Большунова

В Финляндии полиция прекратила расследование дела российского лыжника Александра Большунова.

Напомним, что инцидент произошёл на этапе Кубка мира в городе Лахти. Финн Йони Мяки на финише перекрыл Александру коридор, из-за чего россиянин не смог его опередить. Большунов отмахнулся от него палкой на трассе, а уже после финиша Александр врезался в финна, свалив его с ног. В итоге жюри дисквалифицировало россиянина и лишило бронзовой награды российскую сборную в эстафете. Большунов позже принёс извинения.

Как сообщает "Р-спорт", полиция финского региона Хяме не будет передавать дело в прокуратуру, поскольку истец заявил, что не требует штрафа и компенсации.

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В Финляндии полиция прекратила расследование дела лыжника Большунова

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Теги: Александр Большунов, лыжи, эстафета, инцидент, удар, дисквалификация, Финляндия, полиция



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