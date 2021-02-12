От "Норникеля" потребовали возместить вред животным и птицам после ЧП в Норильске

Министерство экологии Красноярского края потребовало от "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, принадлежит "Норникелю") возместить ущерб, причиненный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов в Норильске.

Сумму ущерба в министерстве не уточнили. Если НТЭК откажется возместить ущерб добровольно, будет подан иск в суд, передает Regnum.

Требования основаны на научных исследованиях специалистов Сибирского федерального университета (СФУ), которые работали на месте происшествия в августе 2020 года.

Ученые установили, что на пострадавшей территории обитает 81 вид птиц, в том числе 18 видов занесены в Красную книгу России и Красноярского края.

В результате ЧП уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц. Нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, повреждены водно-болотные угодья, уничтожены кладки и гнезда. Кроме того, разрушены обитаемые гнезда, логовища, норы, убежища, и другие жилища животных.

В свою очередь, пресс-служба "Норникеля" сообщает, что минэкологии направило в АО НТЭК требование о добровольном возмещении вреда в размере 494 млн рублей.

Ранее Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля", на которой произошла авария, 147 млрд рублей. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд рублей и хотели самостоятельно устранять последствия. В "Норникеле" заявили, что в течение месяца подадут апелляцию на решение суда.

Законодательное собрание Красноярского края намерено потребовать от бизнесмена, совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина выплатить компенсацию ущерба за аварию под Норильском из личных средств.