12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорту Екатеринбурга появился третий пункт тестирования на COVID-19

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать новый пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, пункт работает от медицинского центра "КволитиМед". Новая точка расположена на первом этаже терминала B и открыта круглосуточно и без выходных.

Это уже третий пункт тестирования на COVID-19 на территории аэровокзального комплекса: помимо "КволитиМед" сдать анализы можно в двух точках Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Пункт тестирования на COVID-19(2021)|Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Напомним, с 8 февраля из аэропорта Кольцово было возобновлено международное авиасообщение. Планируется, что появление дополнительного пункта увеличит возможности для тестирования пассажиров на зарубежных рейсах.

Ранее сообщалось, что привившиеся от ковида свердловчане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы.

Пункт тестирования на COVID-19(2021)|Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

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В аэропорту Екатеринбурга появился третий пункт тестирования на COVID-19

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Теги: Кольцово, пункт, тест, COVID-19, аэропорт, Екатеринбург



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